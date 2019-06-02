В очаковском пансионате «Прибой» опять случился пожар

В Очакове вечером 1 июня на территории пансионата «Прибой» на улице Курортной произошел пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 21:35 – горел деревянный дом. На место отправились два отделения пожарных.

На месте стало известно, что огнем охвачено здание на площади 30 кв.м. Пожар локализовали в 21:50, а ликвидировали в 22:20. К тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что с начала года это как минимум третий пожар на территории пансионата «Прибой» - ранее там зафиксировали три поджога.