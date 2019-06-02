Шквальный ветер, дождь, гроза: В Украине обесточены 53 населенных пункта из-за урагана

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пункта в 3 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В результате осложнения погодных условий (шквальный ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская - 30 населенных пунктов, Черкасская - 20 населенных пунктов и Кировоградская - 3 населенных пункта», - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в северных районах Николаевской области, Врадиевском и Казанковском, 1 июня выпал крупный град.