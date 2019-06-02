Во Львовской области погиб мужчина, который выпал из воздушного шара

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В Жидачевском районе Львовской области 1 июня погиб 47-летний мужчина, который выпал из своего воздушного шара.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент случился около 21:00 возле села Репехов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители установили личность аэронавта, которым оказался житель одного из сел Пустомытовского района. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму ребенка едва не унесло ветром на воздушном шаре.

Вадим Богданов

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