В Венеции круизный лайнер врезался в причал и зацепил теплоход с туристами

В Венеции большой круизный лайнер MSC Opera врезался в причал и зацепил теплоход с туристами.

Об этом сообщает BBC.

На видеозаписи инцидента можно увидеть, как лайнер, который должен пришвартоваться на причале Сан-Базилио-Дзаттере, буквально таранит туристический теплоход, который также швартовался на этом причале.

Как сообщает итальянское информагентство ANSA, в результате столкновения несколько пассажиров теплохода получили синяки, а двух пассажиров доставили в больницу для медосмотра.

Давиде Кальдеран, президент компании Rimorchiatori Uniti Panfido, которая занималась сопровождением судна MSC Opera в порт, сообщил, что произошел сбой в работе двигателя лайнера.

«На судне MSC произошел сбой в работе двигателя, о чем немедленно сообщил капитан. Двигатель заблокировали, но он двигался, потому что увеличилась скорость, подтверждающие данные автоматической идентификационной системы», - сообщил Давиде Кальдеран.

Два буксира пытались остановить «гиганта» до тех пор, пока не разорвалась буксирная линия.

Напомним, в Будапеште в результате аварии туристической лодки погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.