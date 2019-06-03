В Борисполе патрульный атвомобиль сбил подростка, который переходил дорогу по «зебре»

В Борисполе автомобиль патрульной полиции сбил на пешеходном переходе подростка.

Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Киев.Оперативный.

Так, на улице Шевченко мальчик с самокатом в руках переходил дорогу по пешеходному переходу.

Патрульные не остановились, чтобы его пропустить, и задели его левым крылом автомобиля.

После столкновения подросток упал, но смог подняться и пойти дальше. По предварительным данным, он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают водителя, который сбил ребенка возле Сити-центра.