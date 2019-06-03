Южноукраинская АЭС заказала экспертизу на миллион гривен, чтобы проаназилировать, можно ли установить СЭС над водоемом-охладителем

фото с сайта ЮУАЭС Южноукраинская атомная электростанция 23 апреля заключила соглашение с ООО «Инженерный центр «ТЕХНОЭНЕРГОМАШ» об анализе термо-гидравлических параметров Ташлыкской водоема-охладителя с учетом влияния надводной солнечной электростанции (СЭС) по 970 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

В этом году измерят и проанализируют влияние плавучей СЭС на основные параметры пруда-охладителя на основании технико-экономического обоснования размещения СЭС на промышленной площадке ЮУАЭС.

Эксперты соберут исходные данные, разработает расчетную тепло- гидравлическую модель пруда-охладителя и связанных с ним водоемов, внедрит систему измерений параметров среды водоемов и затуманивания, проработает варианты расположения СЭС проведет окончательные измерения, анализ и прогнозную оценку влияния СЭС на работу ЮУАЭС.

Согласно техническому заданию, использование СЭС на водоемах у ЮУАЭС может существенно уменьшить безвозвратные потери воды благодаря солнечным панелям на поверхности водоема.

Столичный «ИЦ «ТЕХНОЭНЕРГОМАШ» принадлежит Александру Топору и директору Вячеславу Попову, который также владеет ООО «Инженерно-аналитический центр «Атомремексплуатация», ООО «Экспертный центр» и его дочерними предприятиями «БУДЕКО» и «Ресурс-Аудит».

С 2006 года фирма взяла подрядов «Энергоатома» и ГП «НЭК «Укрэнерго» на 8,10 миллионов гривен.

Напомним, Южно-Украинская АЭС 7 мая по результатам тендеров заказала у ООО «Кузнецовское наладочно-монтажное предприятие «Электроюжмонтаж» работы на энергоблоке №3 на общую сумму 660,05 миллиона гривен.