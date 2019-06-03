В центре Николаева на проезжую часть упало дерево

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В понедельник, 3 июня, в Николаеве на улице Наваринская на проезжую часть упало дерево.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел между улицами Потемкинская и Шевченко. Из-за упавшего на дорогу дерева частично заблокировано движение транспортных средств.  

Судя по всему, часть дерева обвалилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

Напомним, что в Николаеве 21 мая дерево упало на припаркованный у подъезда «Mercedes».

 

Виолетта Чех

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