В Алжире отменили президентские выборы – на них не допустили ни одного кандидата

Конституционный совет Алжира в воскресенье, 2 июня, отменил президентские выборы, которые должны были состояться в стране 4 июля. Формальным основанием для такого решения стал отказ в регистрации двух кандидатов, подавших документы для участия в выборах.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

При этом в совете не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов. По информации агентства «Reuters», основанием для отказа стало то, что они не смогли предъявить 60 тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации. Конституционный совет обратился к временно исполняющему обязанности президента страны Абделькадеру Бенсалаху с призывом назначить новую дату выборов. «РБК-Украина» уточняет, что на выборах не был зарегистрирован ни один кандидат.

Бенсалах был назначен парламентом Алжира временным и.о. президента 9 апреля, через неделю после отставки бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Он должен был выполнять обязанности главы государства в течение 90 дней и подготовить проведение 4 июля президентских выборов. Теперь, в связи с отменой выборов в этот день, переходный период в Алжире может продлиться дольше. Сейчас действие мандата Абделькадера Бенсалаха завершается 9 июля.

Между тем в стране не утихают многотысячные акции протеста против политиков, оставшихся со времен Бутефлики, а также против самого Бенсалаха. 31 мая на улицы столицы Алжира и других городов вышли сотни тысяч демонстрантов. Среди их требований – отставка премьер-министра Нуреддина Бедуи, назначенного на эту должность Бутефликой в ​​марте этого года. Массовые акции протеста начались в стране в начале марта, когда 82-летний президент Бутефлика, который занимал должность в течение 20 лет, объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок. Впоследствии под давлением демонстрантов он от этих планов отказался и в конце концов подал в отставку. Однако протесты в Алжире после этого не прекратились.

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