На въезде в Николаев «Kia» врезалась в столб – пострадал один человек

В понедельник, 3 июня, на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы автомобиль «Kia Sephia» врезался в столб.

Об этом сообщают «Новости-N».

В районе поворота на объездную дорогу в направлении Херсона в сложных погодных условиях водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал за пределы проезжей части, снес фонарный столб, пересек две встречных полосы движения и остановился на обочине. В салоне автомобиля по разным свидетельствам было от трех до четырех человек. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции не смогли найти водителя автомобиля – никто из находившихся на месте происшествия не признался, кто именно управлял автомобилем. Все дружно указывают, что водитель «уехал за эвакуатором».

Прибывшая на место происшествия «скорая» оказала помощь одному из пассажиров, который сильно травмировался в результате ДТП, его увезли в БСМП. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, что ранее в Николаеве на перегоне «Daewoo» врезался в столб.