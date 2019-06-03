В Николаеве еще одно дерево упало на проезжую часть – на этот раз на улице Образцова

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Днем в понедельник, 3 июня, в Николаеве на улице Образцова на проезжую часть упало дерево.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Судя по всему, дерево повалило на асфальт из-за усиленного ветра, при этом вырвало его с корнями. Из-за этого перекрыта проезжая часть, что затрудняет проезд транспортных средств.

На данный момент сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области ликвидируют последствия падения растения.

Отметим, что за сегодняшний день это уже второе упавшее дерево в Николаеве.

Виолетта Чех

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