В Харькове и Луцке неизвестные сообщили о минировании больниц, аэропорта и жилых домов

В Харькове в понедельник, 3 июня, неизвестные сообщили о закладке взрывчатки в 23 зданиях, аэропорте и 7 больницах.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о минировании поступило в 10:30. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В то же время в полицию Луцка поступила информация о якобы минировании здания Волынской областной больницы на Грушевского и ЦНАП, передают Волинські новини.

«Уважаемые посетители! В связи с сообщением о заминировании помещения, работу ЦНАП приостановлено! О возобновлении работы будет сообщено дополнительно»- говорится в тексте.

Издание отмечается, что за несколько дней в Луцке сообщили о заминировании 31 объекта. В частности, 31 мая поступила информация о наличии взрывчатки в кафедральном соборе, районной больницы, «Новой линии», «Там Тами», офисе Команды Зеленского и тому подобное. 1 июня объявили о заминировании авто возле офиса Команды Владимира Зеленского в Луцке, зоопарка, инфекционной больницы и Луцкого городского совета. Сегодня, 2 июня, в полицию поступило сообщение о взрывчатке в двух жилых домах на ул. Шопена, железнодорожном вокзале, торговом центре, супермаркете и лютеранской церкви.

Вечером, 2 июня, в Луцке сообщили о минировании жилого дома на улице горный, «Аптеку низких цен» на улице Грушевского, 19 и супермаркет «Сильпо» в РЦ «Луч». Полицейские установили, что ложные электронные сообщения о минировании объектов в Луцке поступают с серверов, находящихся на территории Российской Федерации.

Как известно, в Николаеве всю неделю аноним заявляет о «минировании» – в последний раз он выбрал зоопарк, костел, аэропорт, отель и завод.

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская. До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч.

В четверг, 30 мая, неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев».