Родственники продолжают разыскивать Антона Мышко, который пропал без вести в Николаеве

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Родственники и полиция продолжают поиски 33-летнего жителя Мелитополя Антона Мышко, который пропал без вести в Николаеве в январе этого года.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из родственников мужчины.

Антон Мышко уехал из Мелитополя на такси 28 января. По имеющимся данным, таксист привез его в Николаев и высадил в районе площади Победы. После этого о мужчина пропал без вести, его телефон отключен.

Приметы: прямые русые волосы, овальное лицо, зеленые глаза.

Граждан, которые располагают полезной информацией о вышеуказанном мужчине, просят сообщать в полицию по номеру 102 или его родственникам по телефону 0982830140.

Вадим Богданов

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