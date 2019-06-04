Австралийские врачи рассказали, что во время операции на сердце в грудной клетке мужчины вспыхнул огонь

Австралийские медики рассказали об уникальном случае, который возник во время экстренной операции на сердце. В груди мужчины вспыхнул открытый огонь, что стало следствием разрыва буллы (воздушной полости) в легком и последовавшей утечки кислорода.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Eurekalert!».

В августе 2018 года в больницу поступил 60-летний мужчина, которому требовалась срочная операция по устранению повреждения восходящей части аорты. Кроме того, пациент долгое время страдал от хронической обструктивной болезни легких. Со временем в легких могут образовываться буллы.

После того, как хирурги начали оперировать, они заметили буллы в правом легком пациента. Несмотря на то, что медики действовали со всей аккуратностью, одна из булл была повреждена в ходе операции. Чтобы у пациента не началась дыхательная недостаточность, врачи подали чистый кислород.

Вскоре после этого искра от одного из аппаратов попала на сухой тампон, находившийся в груди пациента, и он вспыхнул. Врачи быстро погасили огонь, и он не причинил мужчине вреда.

Напомним, ранее жительница Николаева рассказала, как врачи «скорой» спасли её дочь, которая перестала дышать.