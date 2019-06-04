На Николаевщине за сутки произошло пять пожаров – три из них потушили сами жители

В понедельник, 3 июня, в течении суток в Службу спасения поступило пять сообщений о пожарах в жилых секторах Николаевского, Арбузинского районов, города Николаева и поселке городского типа Березанка.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Николаевской области.

Три пожара удалось ликвидировать до прибытия подразделений пожарных, а две пожара потушили на минимальных площадях.

Так, в 10:49 на пункт связи 1-й Государственной пожарно-спасательной части сообщили о пожаре на улице Аркасовская село Старобогдановка Николаевского района. На месте происшествия установлено, что горит кровать в одной из комнат. В 11:34 пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров, ее причина устанавливается.

Всего в тушении от ГСЧС к работе привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, что в Очакове вечером 1 июня на территории пансионата «Прибой» на улице Курортной произошел пожар.