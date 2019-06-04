Появилось видео момента, как пьяный водитель «Москвича» снес дорожный знак в Николаеве

На Youtube опубликовали видео аварии, когда нетрезвый водитель за рулем «Москвича» в Николаеве выехал на тротуар и повалил знак пешеходного перехода.

Соответствующее видео «Преступности.НЕТ» отправил читатель.

Как известно, ДТП произошло 3 июня в Николаеве на пересечении улиц Гражданская и Пограничная. Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти алкотестер «Драгер», результат которого показал 3,23 промилле.

На видео можно заметить, как «Москвич» едет по улице Гражданская и выезжает на Пограничную, пытаясь объехать канализационный люк, огражденный забором. Но в итоге мужчина теряет контроль за автомобилем и сносит дорожный знак.

Напомним, что в центре Николаева водитель без удостоверения снес два тополя – у мужчины выявили 3,5 промилле алкоголя.