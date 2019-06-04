В Харькове столкнулись «Рута» и микроавтобус – пострадали 15 человек

Во вторник утром, 4 июня, в Харькове столкнулись маршрутный автобус «Рута» и грузовик «Renault Master». В итоге пострадало 15 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Renault Master» и маршрутный микроавтобус «Рута». Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



Напомним, что в Николаевской области 27 мая около 15:00 вблизи села Михайловка в Новоодесском районе столкнулись грузовой автомобиль «Mercedes-Benz» и внедорожник «Ford Edge». В ДТП пострадали женщина и двухмесячный ребенок.