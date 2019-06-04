Сбившему в Борисполе подростка патрульному объявили строгий выговор и оштрафовали

Патрульному, который был за рулём автомобиля, сбившего подростка в Борисполе, объявили строгий выговор и оштрафовали.

Об этом сообщают в патрульной полиции Борисполя.

Напомним, что ранее в Борисполе патрульный автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу по «зебре».

В полиции уточняют, что инцидент случился 17 мая, около 17:00 на улице Шевченко. Находясь за рулем служебного автомобиля «Toyota Prius», патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам, чем нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика.

«Происшествие случилось рядом с местом проживания ребенка. Патрульные отвели мальчика домой, где мать, после самостоятельного осмотра сына, увидев, что телесные повреждения отсутствовали, от оказания медицинской помощи отказалась. Сразу, как об этом стало известно, руководство управления патрульной полиции в Киевской области провело проверку по данному событию и неоднократно общалось с родителями мальчика», - говорится в сообщении.

По результатам проверки установили, что парень не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения. Самокат и служебный автомобиль механических повреждений с материальным ущербом не претерпели.