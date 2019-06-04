В Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, которое продержится до конца суток

Во вторник, 4 июня, ожидаются грозы, а также местами шквалистое усиление ветра, которые продлятся до конца суток.

Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр.

5 июня по Николаевской области ожидается ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем 25-30 градусов. В Николаеве ночью 17-19 градусов, днем 26-28 градусов.

Напомним, что 3 июня в Николаеве на улице Наваринская и на улице Образцова из-за непогоды на проезжую часть упали деревья.