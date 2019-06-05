В Кировоградской области из-за дождей обвалился мост – спасателям пришлось помощь школьникам, ехавшим на ВНО

В селе Мальчевском Устиновского района Николаевской области 4 июня из-за непогоды размыло дорогу и разрушился мост.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Из-за чрезвычайной ситуации ученики Докучаевской школы не могли попасть в пункт Внешнего независимого оценивания в Кропивницком. Спасатели прибыли на место происшествия и всеми возможными средствами помогли преодолеть детям сложный отрезок пути. Далее школьники на автобусе добрались в Кропивницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева на проезжую часть упало дерево.