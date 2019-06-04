Из Украины на военном самолете экстрадировали грузина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданки Польши

Из Украины экстрадировали гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве девушки в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как известно, в ноябре 2018 года в Киеве в одном из хостелов задержали гражданина Грузии, который в октябре убил жительницу Польши в городе Лодзь, после чего сбежал в Украину.

Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Грузии, который находится в международном розыске по обвинению в совершении изнасилования и убийства на территории Республики Польша для привлечения к уголовной ответственности.

По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.

Позже прокуратура города Киева подала апелляция на указанное постановление и 3 июня Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда.

Как пишет пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, 4 июня его экстрадировали из Киева в Польшу.

«Полгода длился экстрадиционный процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки», – сообщил она.

Сарган также сообщила, что после совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь.

Пресс-секретарь Луценко уточнила, что для экстрадиции из Польши был направлен военный самолет.

Как пишет замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, отправляли подозреваемого в Польшу из аэропорта «Борисполь».

«Еще 1 ноября прошлого года во время проведения Национальной полицией Украины комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных, по обращению полиции Польши, на розыск преступника, в Голосеевском районе Киева это лицо было задержано. Но потом был длительный период борьбы: ну никак он не хотел ехать в Польшу, обжаловал решение Генеральной прокуратуры Украины о своей экстрадиции, потом имел большое желание получить статус беженца и т.д. То же самое и понятно: там его ждет возможно пожизненное лишение свободы», – пишет он.

Напомним, что днем 12 июля 2018 года в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана. Турецкие власти обвиняют его в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государству. Жена Инана - Екатерина - рассказала, что ее мужа задержали сотрудники управления СБУ в Киевской области с соответствующим решением суда на территории Николаева. 13 июля судья Заводского райсуда вынес решение о депортации Инана, поскольку его вид на жительство якобы аннулировали, однако ему самому об этом не сообщили.

13 августа в Апелляционном суде Николаевской области должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на постановление следственного судьи об экстрадиционном аресте Юсуфа Инана. Однако заседание перенесли из-за отсутствия состава суда.