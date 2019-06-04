В Киевской области столкнулись две «маршрутки» – пострадали 26 человек

В городе Боярка Киевской области 4 июня на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого столкнулись два маршрутных такси.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

По предварительным данным, сначала маршрутный автобус «Mercedes» двигался по второстепенной дороге и «зацепил» автомобиль «Skoda». После чего авто занесло на главную дорогу и оно столкнулось с маршрутным автобусом «Богдан».

В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

Водителя автобуса «Mercedes», сам автобус поместили на площадку временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения водителю.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП пострадали 15 человек.