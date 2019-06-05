На трассе на Николаевщине съехал в кювет и врезался в дерево «Renault» – водитель погиб, а пассажирку госпитализировали

На 74-м километре трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» Березанского района Николаевщины съехал в кювет и столкнулся с деревом «Renault».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В среду, 5 июня, в 10:15 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части поступила информация о дорожно-транспортном происшествии.

Прибывшее дежурное отделение выяснило, что во время движения легковой автомобиль «Renault Kangoo» съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Спасатели деблокировали пострадавшую пассажирку и передали ее работникам скорой медицинской помощи. 55-летний водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине грузовик с топливом вылетел в кювет и перевернулся – спасатели предотвратили возгорание.