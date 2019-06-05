Во Франции протестуют работники завода Nutella

Во Франции сотрудники завода Nutella протестуют, требую повысить им зарплату и выплатить премию.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Участники протеста установили палатка, развесили плакаты и развели костёр. Из-за этого сейчас завод работает только на одну пятую мощности.

«Участники забастовки требуют повысить зарплату на 4,5% и выплатить им премию в размере 900 евро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам производителя пока запасов шоколадной пасты хватает, поэтому потребитель не почувствует дефицита.

Ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил 600 рейсов из-за забастовки бортпроводников.