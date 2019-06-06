В Николаеве мужчина заявил, что «маршрутчик» угрожал ножом пассажиру - у перевозчика говорят, что после этого водителя избили

Житель Матвеевки Юрий заявил, что водитель маршрутного такси №54 угрожал ножом пассажиру, который сделал ему замечание.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Юрия, один из пассажиров возмутился тем, что водитель не остановился в нужном ему месте.

- Во время движения он собирает людей на каждом столбе, а когда его попросил парень сделать остановку, он её проехал. Парень подошел и сделал замечание, мол: вы собираете людей на каждом столбе, а на остановке не можете остановить. Он достал нож с левой стороны, приставил к нему и говорит: «Не нервируй меня». Открыл дверь и сказал уходить, - рассказал житель Матвеевки.

Также он отметил, что водитель в ходе поездки нарушал правила дорожного движения, подрезая другие маршруты.

- Постоянно с ним какие-то проблемы. Я позвонил в полицию, мы объехали маршрут движения 54, уже этого автобуса на маршруте не было. Они записали данные, записали вызов и как бы так... - отметил он.

Стоит отметить, что в комментариях к записи, которую Юрий разместил в группе Матвеевка Online люди пишут, что он обижает пассажиров и не все довольны его работой.

В свою очередь начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что управление отреагирует на ситуацию, если пострадавший обратится к ним с заявлением.

- То, что вызвали полицию - это сделали супер правильно, так и нужно делать. Есть правонарушение - нужно вызывать полицию, а не писать в Facebook и звонить журналистам. Каждый должен заниматься своим делом. Что он обижает пенсионеров? Ну, смотрите, только 54-й маршрут и фирма получают компенсацию за льготный проезд. Ну не знаю я таких случаев, чтобы там кому-то отказали а льготном проезде. Там нет этих проблем. Но, может быть, допускается человеческий фактор, у водителя было плохое настроение, ну случилось так. Ну давайте проведем с ним профилактическую беседу, чтобы он больше не допускал такого, - сказал Попов.

Также начальник управления отметил, что в произошедшем должна разобраться полиция.

- По поводу ножа, этим должна заниматься полиция. Я, как начальник управления, не должен заниматься тем, что кто-то нарушает закон. Который не касается перевозок, пассажиров и граждан. Пусть полиция занимается, а во всем, что нас касается, мы будем содействовать, помогать, - отметил он.

В то же время руководитель ООО «Евротранстехсервис» Наталья Савина рассказала, что автор поста сегодня избил водителя автобуса.

- Я не была свидетелем, когда это случилось, поэтому не могу вам ничего сказать. Насколько я знаю, водитель не мог такого сделать. А написал не свидетель, это этот же человек и написал. Сегодня он его побил утром, его знакомый снял это все, с самого утра, когда не было никого на остановке кроме них, они подождали, вывели его из автобуса, чтобы видеорегистратор не заснял и побили его. А потом написали в Facebook, что вот на все воля божья. И написали, что водитель упал, разбил губу и очки, - рассказала она.

Сейчас, по её словам, водитель поехал в полицию, чтобы снять побои и написать заявление.

- У нас у водителей в бардачке лежат ключи. Может он ключ взял, я не знаю. Я ничего не могу сказать. Он вчера заехал на базу, подошел ко мне в 20:00-20:30 и сказал что на него набросились с кулаками. Говорил, что просто руки трясутся до сих пор. И это уже не первый раз водители наши жалуются на матвеевских малолеток. Ну, как малолеток, 30-35 лет. То ли пьяные, то ли обкуренные, то ли безбашенные какие-то, - отметила Савина.

Также руководитель рассказала, что жители всегда недовольны скоростью маршрутов, как бы те не ехали и на каких остановках бы не останавливали. Савина отметила, что пыталась привлечь на маршрут больше автомобилей, однако все отказываются из-за поведения пассажиров.

Напомним, что ранее в Николаеве «маршрутчик» устроил скандал из-за женщины, которая решилась проехать по льготе.