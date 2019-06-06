В Николаеве демонтировали 25 незаконных точек продажи кваса

6 июня, специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством устроили рейд по незаконным точкам продажи кваса по проспектам: Центральный, Мира и Богоявленский.

Об этом сообщил департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции на своей странице Facebook.

«Демонтировано 25 незаконных точек продажи кваса! 6 июня специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента прошлись рейдом вдоль трех проспектов города Центрального, Мира и Богоявленского, очистив тротуары от временных сооружений, хозяева которых не имели разрешающих документов. Напомним, что на прошлой неделе на продавцов кваса составлялись административные протоколы, предприниматели были предупреждены о незаконности своих действий и о необходимости самостоятельного освобождения земельных участков», - говорится в сообщении.

- С наступлением тепла, будки с квасом начали расти, словно грибы после дождя. Никто из этих предпринимателей не думает о том, что надо оформлять свою деятельность. Как минимум, получать разрешения, устраивать рабочих официально. Тогда же придется нести ответственность. А с безответственностью и нарушениями законов мы будем бороться, - Андрей Ермолаев, директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Сейчас имущество тех, кто не прислушался - принудительно демонтировано и находится на штрафплощадке. Некоторые вызвались самостоятельно освободить участки. Работа в данном направлении будет продолжаться.

Напомним, ранее, 28 и 29 мая, специалисты департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции составили 14 административных протоколов на предпринимателей, которые незаконно торгуют квасом в Ингульском и Центральном районе Николаева.