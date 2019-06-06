На Херсонщине «Volkswagen» после столкновения с другим автомобилем въехал в остановку – погибло двое человек, еще один госпитализирован

В Херсонской области в четверг, 6 июня, столкнувшийся с «ВАЗ» «Volkswagen» выехал на остановку, на которой находились люди.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Около 8:10 в полицию сообщили, что в Геническом районе на 514 километре автодороги государственного значения «Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Прибывшие инспекторы установили, что столкнулись «Volkswagen Passat B6» и «ВАЗ 2106», после чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта «село Николаевка».

По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса. В результате наезда автомобиля на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, а его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи.

Также в Геническую районную больницу госпитализировали 35-летнего брата погибших, устанавливается степень его травмирования.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра. Виновника происшествия задержат в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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