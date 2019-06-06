Президентский самолёт вылетел в Грузию, чтобы забрать 10 детей украинки, которую подозревают в попытке их продажи

Юлия Сусляк В четверг, 6 июня, украинский борт №1 вылетает в Грузию, чтобы забрать в Украину десяти детей, чью мать задержали в Грузии.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, в апреле в Грузии задержали гражданку Украины, которая собиралась перевезти на территорию Абхазии 10 детей. Отмечается, что 4 из 10-ти малолетних детей были рождены в 2017 году и этот факт вызвал «обоснованное подозрение», что дело содержит признаки торговли людьми.

Так, украинская делегация во главе с детским омбудсменом Николаем Кулебой достигла предварительных договоренностей с прокуратурой и министерствами Грузии и согласовала все детали.

Ожидается, что дети должны прилететь в Украину сегодня вечером. В семье объясняют такое количество детей тем, что после рождения трех старших матери поставили диагноз бесплодие, и они обратились к услугам суррогатных мам. Но по версии грузинской стороны, украинка этих детей купила в Украине, а в республику Абхазию везла на продажу.

Напомним, что ранее ГПУ разоблачила в Киеве медицинский центр, торговавший украинскими детьми.