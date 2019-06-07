«Николаевводоканал» показал работы на улице Маячной, из-за которых весь город сидит без воды

Активно ведутся работы по замене аварийной трубы коллектора канализации по улице Маячная.

Об этом сообщил «Николаевводоканал» на своей странице Facebook.

На странице утверждается, что работы ведутся согласно подтвержденному регламенту.

Все необходимые материалы есть в наличии, работает специализированная техника и более 20 сотрудников предприятия. Работы ведутся под личным контролем начальника канализационной сети Алексея Кулакова.

«Николаевводоканал» просит жителей города не сеять панику и следить за обновлением информации на официальной странице и сайте ГКП «Николаевводоканал».

В то же время, в социальных сетях отмечают, что в отдельных районах Николаева вода есть.

Напомним, ранее сообщалось, что в значительной части Николаева в полночь 7 июня прекратят водоснабжение. Его возобновят до 18:00 7 июня, водоснабжение будет отсутствовать 18 часов.