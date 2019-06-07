В Киевской области из-за удара молнии сгорела Свято-Троицкая церковь

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Молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Киевской области. 

Об этом стало известно из материалов группы «Новости Богуслава» в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу 7 июня, в 00:59. Пожар ликвидировали приблизительно в 6:00. Информации о пострадавших нет.

«К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники. Из них от ГСЧС 18 человек личного состава и 4 единицы техники», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 4 июня в городе Благовещенское Кировоградской области от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации.

Владислав Фомин

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