В Киевской области из-за удара молнии сгорела Свято-Троицкая церковь

Молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви в Киевской области.

Об этом стало известно из материалов группы «Новости Богуслава» в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу 7 июня, в 00:59. Пожар ликвидировали приблизительно в 6:00. Информации о пострадавших нет.

«К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники. Из них от ГСЧС 18 человек личного состава и 4 единицы техники», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 4 июня в городе Благовещенское Кировоградской области от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации.