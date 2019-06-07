В центре Николаева на перекрестке столкнулись три автомобиля

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В Николаеве 7 июня на пересечении улиц Большая Морская и Московская столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Mercedes» ехал по Московской и не предоставил преимущество грузовику «Газель», который двигался по Большой Морской. После этого в «Mercedes» врезался ехавший за ним «Pegeout». По предварительным данным, пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Водителя «Mercedes» от травм спасла сработавшая подушка безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на снигиревской трассе столкнулись «ВАЗ» и «Toyota».

Вадим Богданов

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