В Швеции прогремел взрыв в двух зданиях – пострадали 19 человек

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг прогремел мощный взрыв, в результате которого были повреждены два дома.

Об этом сообщает SVT.

Отмечается, что взрыв прогремел в двух смежных зданиях. В результате происшествия практически из всех квартир вылетели окна, также были повреждены балконы.

Очевидцы рассказали, что во время взрыва дома сильно зашатались.

«Я был в душе, когда заметил, что дом затрясся. Стоял грохот как во время грозы», – рассказал один из жителей дома.

Причины взрыва выясняются.

В результате инцидента никто не погиб. Пострадало не менее 19 человек. При этом правоохранители продолжают поиски пострадавших в поврежденном здании. По информации местной прессы, все пострадавшие получили легкие ранения.

Шведская радиостанция отмечает, что взрывной волной также были повреждены соседние здания.

Напомним, что в Запорожье 7 июня СБУ предотвратила теракт – взрыв возле детской площадки.