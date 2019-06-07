В Николаеве на проспекте легковушка из-за несоблюдения дистанции задела сразу два автомобиля

В пятницу, 9 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии сразу трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Водитель автомобиля «Renault», не соблюдая безопасного бокового интервала, совершил столкновение с микроавтобусом «Рута», который двигался в правой полосе, а также зацепил автомобиль «Hyundai», который двигался слева.

На водителя автомобиля «Renault» был составлен протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две иномарки – «Toyota Camry» вылетел с дороги и снес светофор.