На Сумщине полицейский автомобиль сбил на «зебре» ребенка – пострадавшему мальчику удалили селезенку

В Конотопе Сумской области вечером 7 июня полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой», – сообщила Науменко.

В полиции Сумской области сообщили, что полицейский-водитель немедленно вызвал «скорую» и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь.

В то же время, по словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, когда начался ливень и попал под колеса машины. Некоторые утверждают, что ребенка сразу понесли в больницу, которая находится рядом, и не дожидались скорой.

Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко уточнил, что виновник ДТП – сержант полиции и штатный водитель служебного автомобиля. Водителя-полицейского отстранили от должности и задержали.

Мэр Конотопа Артем Семехин в Facebook сообщил, что мальчику удалили селезенку. Его состояние стабильное.

По факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение). Следствие проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Напомним, что ранее в Борисполе патрульный автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу по «зебре».