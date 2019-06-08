На Винничине неизвестные пытались гранатой подорвать автомобиль местного депутата

Фото - иллюстрация Утром в пятницу, 7 июня, в Гайсине Винницкой области неизвестные пытались подорвать автомобиль местного депутата с помощью взрывчатки.

Об этом сообщает местное издание «20 минут».

Гранату Ф-1 неизвестные разместили под автомобилем депутата городского совета Гайсина, которое было припарковано во дворе. Граната сдетонировала, когда мужчина начал движение. В результате взрыва были повреждены автомобиль и выбиты окна в доме. Сам депутат не пострадал.

В полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 30 августа 2017 года неизвестные подложили взрывчатку в автомобиль «Toyota Land Cruiser» депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого.

Как известно, тогда в николаевской ячейке партии «Оппозиционный блок» связали попытку покушения на Жвавого с политикой и назвали это давлением на оппозицию.

Однако спустя время Жвавый сам заявил, что это не было связано с политикой или с «давлением на оппозицию».

Позжу стало известно, что в попытке взорвать автомобиль депутата Николаевского горсовета Жвавого полиция подозревает его 16-летнего сына.