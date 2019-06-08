АМКУ по жалобе фирмы «Полтавастройцентр» отменил торги на строительство бетонной трассы Н-14 на Николаевщине

Антимонопольный комитет отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен после жалобы фирмы «Полтавастройцентр».

Об этом говорится в решении АМКУ системе публичных закупок «ProZorro».

Как известно, торги должны были пройти 23 мая. 17 и 18 мая две фирмы обжаловали отстранение от участие в аукционе, считая такое решение дискриминационным.

В итоге 6 июня АМКУ удовлетворил одну из жалоб – от ООО «Полтавастройцентр». В АМКУ постановили, чтобы Служба автомобильных дорог в Николаевской области отменили процедуру закупки работ по строительству трассы Н-14.

ПП «Полтавадорцентр» принадлежит Славику Асланяну, а директор – Гарник Петросян.

Напомним, как в апреле глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Также напомним, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.