В николаевской многоэтажке после ливня затопило подъезд – вода дошла и до квартир

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В субботу, 8 июня, в Николаеве в доме по проспекту Центральному, 138 после ливня затопило квартиры.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жильцы дома.

Девушка рассказала, что такая ситуация в доме уже второй раз, при этом после первого две недели в подъезде не работал лифт. Также она уточнила, что пострадал второй подъезд дома. 

«С 9 этажа по подъезду течёт вода во время ливней. Такая ситуация уже второй раз. В этот раз до квартир добралась вода», – пишет жительница этого дома.

Отметим, что обслуживает этот многоэтажный жилой дом ЖЭК «Забота». 

Напомним, что в ноябре 2016 года жители многоэтажного дома по проспекту Центральном (Ленина), 138 обвиняли сотрудников ЖЭК «Забота» в игнорировании ремонта аварийного участка ливневой канализации, что приводит к постоянным подтоплениям квартир и инженерных сетей дома.

Виолетта Чех

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