В Одессе столкнулись легковушка и автобус со школьниками, в котором находилась дочь украинского политика Гриценко

В субботу, 8 июня, в Одессе произошло дорожно-траснпортное происшествие при участии легкового автомобиля «Mercedes» и автобуса, в котором находились школьники, в том числе и дочь лидера партии «Гражданская позиции» Анатолий Гриценко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гриценко.
«По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет», – написал он.