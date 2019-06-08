В Одессе столкнулись легковушка и автобус со школьниками, в котором находилась дочь украинского политика Гриценко

В субботу, 8 июня, в Одессе произошло дорожно-траснпортное происшествие при участии легкового автомобиля «Mercedes» и автобуса, в котором находились школьники, в том числе и дочь лидера партии «Гражданская позиции» Анатолий Гриценко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гриценко.