В Одессе столкнулись легковушка и автобус со школьниками, в котором находилась дочь украинского политика Гриценко

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В субботу, 8 июня, в Одессе произошло дорожно-траснпортное происшествие при участии легкового автомобиля «Mercedes» и автобуса, в котором находились школьники, в том числе и дочь лидера партии «Гражданская позиции» Анатолий Гриценко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гриценко.

«По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет», – написал он.

 

Виолетта Чех

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