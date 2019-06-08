В Николаеве легковушка врезалась в дерево – один человек погиб, двое пострадали

Днем в субботу, 8 июня, в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «KIA», который врезался в дерево. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает Главное управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:41 на линию «101» от очевидцев поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на углу улиц Степной и Гагарина. По вызову направлено дежурное отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра.

Как стало известно, легковой автомобиль «KIA Magentis» во время движения совершил столкновение с деревом. Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тело погибшего мужчины пассажира, и еще двух пострадавших мужчин - водителя и еще одного пассажира, которых зажало изувеченными элементами автомобиля. Пострадавших каретой скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение. Обстоятельства выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на снигиревской трассе столкнулись «ВАЗ» и «Toyota», в результате чего погибли двое людей.