В здании недавно отремонтированного Николаевского аэропорта после ливня протекла крыша

Скриншот видео В субботу, 8 июня, в здании коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» протекла крыша после ливня.

Соответствующие видео опубликовал на своей странице в Facebook депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин.

«Сегодня, 08.06.2019 года, около 15.00 заехал в аэропорт. На улице шёл дождь. Да и не дождь вовсе, а так себе, дождик. Картина, которую я увидел в недавно отремонтированном здании аэровокзала ввергла меня в ступор!!! Да, да, это то самое здание аэровокзала, за ремонт которого строительная фирма требует через суд из бюджета области около 40 млн гривень», – пишет Олабин.

На ролике можно заметить, как с крыши в зале ожидания на первом этаже стекает вода, в то время как работники аэропорта убирают ее шваброй. На втором этаже уже образовались лужи.

«А теперь ещё один факт с вопросом: За какой, извините, х.. деньги отдавать, если сегодня был дождик, а вот 03.06.2019 года был дождь, в результате которого и воды было по щиколотку и потолок поотваливался??? Непонятно.... А вот должностным лицам, скрывающим этот факт очень настоятельно рекомендую перечитать 17 раздел Уголовного кодекса Украины!!! P.S. Напомню - деньги на аэропорт Николаевская ОГА со всей области собирала. Областной, городские, районные бюджеты..... даже сельские бюджеты «нагибали»!» - подытожил Олабин.

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, Хозяйственный суд Николаевской области постановил взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллионов в пользу компании «Житлопромбуд-8» за ремонтные работы в здании аэровокзала. 13 мая апелляционный хозяйственный суд отказался принимать апелляцию аэропорта на это решение из-за неоплаченных 895 тысяч 815 гривен судебного сбора. Суд дал аэропорту возможность в течении 10 дней подтвердить уплату сбора или же апелляционная жалоба считается неподанной и возвращается апеллянту.