В Николаеве дерево упало на припаркованный во дворе дома «Ford»

В ночь с субботы на воскресение, 9 июня, в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов, 2 на автомобиль «Ford» упало дерево.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Дерево упало после того, как на него навалилось другое дерево. По словам хозяина автомобиля, о произошедшем он узнал только утром.

Жительница дома в свою очередь рассказала, что ночью приезжали спасатели, но убирать упавшие деревья не стали, так как не смогли найти хозяина машины.

Напомним, также 8 июня, около 15:30 в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир автомобиля «KIA Magentis».

А днем в понедельник, 3 июня, в Николаеве на улице Образцова дерево упало на проезжую часть.