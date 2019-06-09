Экологическая катастрофа: В Винницкой области грузовик с химикатами перевернулся в приток реки Рось

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в результате ДТП в приток реки Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых. Жителей населенных пунктов, проживающих вдоль реки, просят временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

Река Рось протекает несколькими областями, в частности, Киевской. Особенное внимание просят уделить жителей Винницкой, Киевской и Черкасской областей.

«На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения. О глубине загрязнения и зоне поражения реки будет известно примерно к 15:30. Необходимо: временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось!» – говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, которые опубликовал глава патрульной полиции Евгений Жуков, микроавтобус «Mercedes Sprinter» еще и сгорел. Он перевозил 1 тонну инстектицида «Нурал B».

Ожидается, что в Белоцерковском районе пестициды будут уже ближе к концу суток.