На трассе возле Львова грузовик спровоцировал масштабное ДТП – по разным данным пострадали от 11 до 16 человек

Под Львовом произошла масштабная авария с участием пяти транспортных средств.

Об этом сообщает «ZNAJ.UA» со ссылкой на сообщение в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Под Львовом, в городе Золочев, в субботу, 8 июня произошло ДТП с участием пяти машин - грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали люди.

Водитель грузового автомобиля «ГАЗ» притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля «ГАЗ» (бочка 200 на литров) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

По разным источникам, количество пострадавших колеблется от 11 до 16.

Всех пострадавших доставили в Золочевскую больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, как днем в субботу, 8 июня, в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «KIA», который врезался в дерево. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

А за день до этого, в пятницу, 7 июня, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием самого дорогого электрокара. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер «Tesla Model X» влетел в ГАЗ дорожной службы. Пассажирка «Tesla» погибла на месте.