Химикаты, которыми загрязнили реку Рось, были накануне украдены на складе сельхозпредприятия

Открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области.

Об этом сообщает «Национальная Полиция».

Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов

В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами. Из-за этого определенное количество вещества выгорело либо попало в водоем. Полицейские сообщили о происшествии органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Напомним, что 9 июня, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в результате ДТП в приток реки Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых. Жителей населенных пунктов, проживающих вдоль реки, просят временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота.