Спасатели дважды выезжали тушить горящие автомобили в Николаеве и пригороде

9 июня пожарные дважды тушили пожары транспортных средств.

Об этом сообщает «ГСЧС».

О возгорании автомобиля ЗАЗ, который двигался по автодороге Т 15-06 «Николаев-Доманевка-Березки», вблизи с Весеннее в Николаевском районе, позвонили в 01:05.

Дежурный караул 19 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области в 01:14 локализовал пожар, в 01:21 пожар ликвидировали.

Также, в 3:41 по экстренному номеру 101 сообщили о возгорании автомобиля «Mersedes-Benz С» припаркованного на проспекте Центральном в г. Николаеве. Отделение 2 Государственной пожарно-спасательной части погасило транспортное средство в 4:34.

Причины пожаров устанавливаются. Всего в тушении привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что 6 мая Первомайская полиция открыла уголовное производство по факту возгорания трех автомобилей под зданием бывшего отдела полиции.