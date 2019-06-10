В результате взрыва в пригороде Горловки несовершеннолетний получил тяжелые травмы

9 июня 2019 года, во временно оккупированном поселке Гольмовский произошло трагическое ЧП – в результате взрыва неизвестного взрывного устройства тяжелые ранения получил житель поселка 2002 года рождения.

Об этом сообщили «Ведомости Донбасса».

9 июня 2019 года, в поселке Гольмовский в пригороде временно оккупированной Горловки от взрыва неустановленного взрывного устройства пострадал несовершеннолетний подросток Александр А. Юноша 2002 года рождения получил множественные осколочные ранения обеих ног, травматическую ампутацию пальцев левой кисти, геморрагический шок 1 степени.

«В результате срабатывания неопознанного взрывного устройства ранение получил Анциферов Александр Андреевич, 15.11.2002 г. р., проживает: пос. Гольмовский, ул. Фотива, 8, студент 1 курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры. Скорая забрала с адреса: ул. Селидовская, 8/27, где проживает отец ребенка. Предварительный диагноз: МВТ, травматическая ампутация пальцев левой кисти, множественное осколочное ранение обеих нижних конечностей, геморрагический шок 1 степени, состояние тяжелое», - сообщает Глава администрации города Горловка Иван Приходько.

Напомним, как сотрудница больницы поселка Очеретино Донецкой области Ольга Политова, которая два года провела в плену боевиков «ДНР», рассказала, что несколько раз передавала взрывчатку украинским диверсионным группам в Донецке, пока ее не сдала главный врач.