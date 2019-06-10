На Николаевщине спасатели дважды выезжали искать пострадавших на воде – один вернулся сам, а второго так и не нашли

В Николаеве и Кривоозерском районе спасателям вечером 9 июня дважды поступали сообщения о пропаже людей на водоемах.

Об этом говорится в сводке событий за сутки Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 16:50 спасателям поступило сообщение, что в селе Терноватое Кривоозерского района на реке Южны Буг исчез 20-летний парень. Для поиска на надувной лодке направилось пожарно-спасательное отделение 18 ГПСЧ. Исчезнувшего так и не нашли

А в 17:15 сотрудникам ГСЧС поступил сигнал от очевидцев, что в николаевском яхт-клубе «Чайка» исчез 27-летний мужчина. При проведении поисков спасатели установили, что пловец вернулся к берегу самостоятельно.

Напомним, как на Николаевщине утонул 12-летний мальчик, который хотел переплыть реку.