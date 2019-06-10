В Белой Церкви отключили воду из-за химикатов в реке – обещают, что запасов воды хватит на сутки

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В Белоцерковском районе Киевской области из-за разлива химикатов в реку временно отключили водоснабжение. В скором времени будут результаты пробы загрязненной воды. 

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Как известно, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в результате ДТП  в приток реки Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых. Жителей населенных пунктов, проживающих вдоль реки, просят временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота.

На данный момент местными органами исполнительной власти рекомендовано населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки Рось.  Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки Рось. Результаты химикобиологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.

Также принято решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня, при этом, утверждается, что запаса воды для Белой Церкви хватит на 1 сутки. При необходимости будет осуществляться подвоз воды;

Кроме этого, проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Виолетта Чех

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