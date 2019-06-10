За сутки на Николаевщине горели два автомобиля: Один вспыхнул на трассе, а второй – на стоянке

На территории Николаевской области 9 и 10 июня спасатели дважды выезжали на пожар автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

9 июня в 18:30 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля «ZAZ Sens» на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск»

К месту выехало дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели в 18:43 ликвидировали пожар площадью пять квадратных метров, а в 18:48 ликвидировали горение. Причина устанавливается.

А 10 июня в 00:36 пожарные 2-й и 3-й ГПСЧ выехали на тушение автомобиля «Opel Zafira» на автостоянке по улице Лазурной Заводского района Николаева.

В 00:48 пожар локализовали, в 00:54 – ликвидировали, не допустив полного уничтожения автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Напомним, что после полуночи 9 июня спасатели дважды выезжали тушить горящие автомобили в Николаеве и пригороде.