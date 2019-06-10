В Киеве сообщили о заминировании ряда объектов, в том числе Верховной Рады, Минобороны и станций метро

В понедельник, 10 июня, в Киеве сообщили о заминировании ряда объектов, в том числе и здания Верховной Рады Украины.

Об этом пишет «Информатор».

На этот раз сообщили о минировании госучреждений, станций метро и супермаркета, Верховной Рады, гипермаркета «METRO» и пяти станций метро. Сообщение о том, что объекты заминированы, поступило от «минера» на электронную почту около 09:50.

В этот раз заявили о том, что заминированы следующие объекты: 1. Верховная рада Украины 2. Министерство обороны Украины 3. Станции метро «Олимпийская», «Театральная», «Золотые ворота» «Печерская» и «Теремки». 4. Магазин «Дары моря» 5. Гипермаркет METRO

По указанным объектам выехали спецслужбы и проверяют помещения. Все указанные выше станции метро закрыты на вход и выход. В 11:02 на страничке метрополитена в Facebook появилось сообщение, что все станции, кроме «Театральной» и «Золотых ворот» открыты. В двух остальных проводится проверка помещений на наличие взрывоопасных веществ.