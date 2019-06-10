В Николаеве женщина пыталась спрыгнуть с балкона многоэтажки – патрульные отговорили ее это делать

Скриншот видео В субботу, 8 июня, в Николаеве на улице Космонавтов, 132 женщина намеревалась спрыгнуть с балкона четвертого этажа.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

На спецлинию «102» от жительницы этого дома пришло сообщение о том, что она слышит из соседней квартиры крики о помощи. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, позвонили в дверь квартиры, по которой пришел вызов. Дверь открыла женщина, которая сказала, что помощи не требует.

Спустя несколько минут, с улицы патрульные увидели эту же женщину, которая свесила ноги с перил балкона и угрожала спрыгнуть оттуда. Сотрудники полиции, находясь внизу, с помощью уговоров заставили ее этого не делать и вернуться в квартиру.

На место также была вызвана карета скорой помощи, которая ее увезла в спецучреждение.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прохожие спасли девушку-самоубийцу, которая пыталась спрыгнуть с Варваровского моста.

Напомним, что подобный случай произошел год назад, тогда прибывший на место экипаж полиции бросился в реку и вытащил на берег тонувшую девушку.